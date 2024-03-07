تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيهًا خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3200 جنيه مقارنة بـ3220 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3657 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2743 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2133 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و600 جنيه.