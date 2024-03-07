تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2024 في بداية التعاملات الصباحية

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 7-3-2024، عقب تراجعها بشكل كبير في الصاغة والسوق المحلية خلال الأيام الماضية، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم مبلغ 3220 جنيها، وفقا لآخر تحديث كشفته مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية 3680 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، 3220 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات عند 2760 جنيها للشراء، وسجل عيار 14 نحو 2147 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم، 25 ألفا و760 جنيها للشراء، دون سعر المصنعية والضريبة.

وشهدت أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضا بشكل كبير.