احتفالات وفن ونضال.. مفاجآت قنوات المتحدة ليلة رأس السنة

ساعات قليلة ويستقبل العالم عاما ميلاديا جديدا، ويفضل الكثير من الأفراد قضاء ليلة رأس السنة في المنزل بصحبه عائلتهم، لمشاهدة السهرات المميزة التي تقدمها الفضائيات من أفلام وبرامج حوارية، وفقرات احتفالية.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، الخريطة البرامجية لأبرز القنوات التليفزيونية التي أعلنت عن خريطة برامجها لهذا اليوم:

قناة الحياة.. الدحدوح ونجوم الفن

سهرة مختلفة ومتنوعة يقدمها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامجه «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، بمناسبة رأس السنة، إذ يستضيف كلا من الفنانة سوسن بدر والفنان أشرف زكي وابنته مريم والفنانة مي كساب، والإعلامي أسامة منير والموسيقار العالمي هشام خرما والعداءة العالمية بسنت حميدة والشاعر فارس قطرية.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة العديد من المداخلات الهاتفية خلال سهرة رأس السنة ومنهم الفنان أحمد عز والفنانة روجينا والمطرب أوكا.

وفي مفاجأة خاصة، يحل الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح ضيفا في سهرة رأس السنة اليوم الأحد مع الدكتور عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس على شاشة قناة الحياة، ليتحدث عن التحديات الصعبة التي مر بها خلال عمله في تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وعن شعوره بعد استشهاد عائلته جراء هذا العدوان، وكذلك للتعرف على أمنياته في العام الجديد.

قناة DMC.. فرح الديباني وهشام الجخ

في حلقة خاصة من برنامج «مساء dmc» يستضيف الإعلامي أسامة كمال مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني، والتي ستتحدث عن عدد من المشاهد المؤثرة في رحلتها الفنية، ومنها غنائها في نهائي كأس العالم في قطر، وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب.

كما يستضيف الشاعر هشام الجخ الذي من المقرر أن يلقي عددا من أشهر قصائده، منها «مش كفاية» التي أهداها إلى فلسطين بعد أحداث غزة الأخيرة، و«الحزن مش على الموت» التي كتبها للشهيد أحمد المنسي.

قناة CBC.. البابا تواضروس في حوار تليفزيوني

تجري الإعلامية قصواء الخلالي، حوارًا خاصًا على مدار يومي 30 و 31 ديسمبر، ببرنامجها «في المساء مع قصواء» على قناة «CBC»، مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة العام الميلادي الجديد، ويأتي هذا الحوار لأول مرة خارج استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي تقديرًا لقداسة البابا تواضروس.

الحياة دراما.. فيلم يطلبه المشاهدون

أعلنت قناة الحياة على أنها ستقدم لجمهورها الفيلم المفضل الذي يطلبه المشاهدون في ليلة رأس السنة حتى يوم 1 يناير وذلك احتفالًا بالعام الجديد.