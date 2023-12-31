خريطة قنوات «المتحدة» في ليلة رأس السنة.. «هتحتفل بالبيت»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق احتفالات العام الجديد 2024 وتوديع سنة 2023 ولذلك خصصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال شاشاتها فقرات خاصة للاحتفال مع الجمهور في المنازل.

سهرات المتحدة فى رأس السنة

حيث ستطل مغنية الأوبرا العالمية فرح الديباني مساء اليوم الأحد في فقرة غنائية خاصة ضمن فقرات برنامج مساء dmc الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة قنوات dmc، في تمام التاسعة مساءً، وسيظهر أيضا الشاعر هشام الجخ.

أمّا على شاشة قناة الحياة، فستكون هناك سهرة خاصة لعدد كبير من النجوم في برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وهم أحمد عز ومي كساب وسوسن بدر وأحمد أمين وأوكا وأشرف زكي، والموسيقار هشام خرما والإعلامي أسامة منير والشاعر فارس قطرية.

وعلى شاشة قناة cbc سيكون هناك ظهور خاص لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، من خلال برنامج في المساء مع قصواء الذي يقدمه الإعلامية قصواء الخولي.