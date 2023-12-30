ضبط أكثر من 65 ألف مخالفة مرورية في حملات خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 65795 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

14337 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

598 مخالفة السير بدون تراخيص.

71 دراجة نارية مخالفة.

1680 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

22 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.