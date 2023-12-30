رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

ضبط أكثر من 65 ألف مخالفة مرورية في حملات خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:11 م | السبت 30 ديسمبر 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 65795 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

14337 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

598 مخالفة السير بدون تراخيص.

71 دراجة نارية مخالفة.

1680 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

22 مخالفة موقف عشوائي.

7 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

اقرأ المزيد:

ضبط بناء مخالف على أرض من أملاك الدولة في مرسى مطروح

ضبط سيارة نقل محملة بـ100 أسطوانة غاز خلال حملة تموينية بالبحيرة

ضبط 51 مخالفة متنوعة في مجالي المخابز والأسواق بالدقهلية

ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بالشرقية

تقدر قيمتها بمليون و700 ألف جنيه.. ضبط 17 ألف قرص مخدر بحوزة عاطلين في البحيرة
بقلم محمد بركات