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وفاة محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين.. والعزاء في الحامدية الشاذلية غدا

كتب:

سهيلة هاني
12:26 م | الخميس 07 مارس 2024
الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد

الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، وفاة الكاتب الصحفي محمد عبد الجواد، شيخ الصحفيين، وكيل نقابة الصحفيين السابق، ورئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، عن عمر ناهز 100 عام.

وقال «البلشي» لـ«الوطن»، إن «عبد الجواد» وافته المنية صباح اليوم، وسيقام العزاء مساء الغد، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وفي وقت سابق، احتفلت نقابة الصحفيين بمئوية الراحل، وجرى منحه درع النقابة تكريما لمسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت نحو 77 عامًا، وحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

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