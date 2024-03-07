ضبط متهم بانتحال صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة، بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق مزورة، من خلال عيادة كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية، واستخراجه لعدد 4 بطاقات رقم قومي بمهن مختلفة، بموجب مستندات مزورة من بينها «حاصل على بكالوريوس طب أسنان».

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية جرى ضبطه حال ممارسته مهنة طبيب أسنان داخل العيادة، وبحوزته (أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، بطاقة الرقم القومي جميعهم بإسمه ومزورين - أجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان).

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته لتلك المهنة داخل العيادة محل الضبط، بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، ما مكنه من ممارسة المهنة.