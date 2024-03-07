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دراما المتحدة

ضبط شخصين بتهمة التلاعب في العدادات الكهربائية مسبقة الدفع

كتب:

محمد بركات
12:46 م | الخميس 07 مارس 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أنّ أحد الأشخاص «فني عدادات» بشركة الكهرباء مقيمان بمحافظة القاهرة، تعامل مع أصحاب المحال والأنشطة التجارية للتلاعب في عدادات الكهرباء الحكومية مُسبقة الدفع عن طريق شحنها والتلاعب في نظام تشغيلها، ما يؤدي إلى إهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما النشاط نظير تحصلهم على مبالغ مالية من راغبي التلاعب في عدادات الكهرباء.

وجرى بإرشادهما ضبط 98 عداد كهرباء مُسبق الدفع والأجهزة والأدوات المستخدمة في نشاطهما بغرفة سكنية مستأجرة في القاهرة يمارسوا نشاطهم من خلالها، واتخذت الإجراءات القانونية.

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