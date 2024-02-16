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ضبط شخصين بأسيوط بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين عبر «فيس بوك»

كتب:

محمد بركات
05:21 م | الجمعة 16 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن قيام شخصين مقيمين بدائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المراهنات الرياضية نظير عمولة من الأرباح، والتي يجري تجميعها عبر أحد التطبيقات الإلكترونية والمحافظ المالية المربوطة على خطوط الهواتف المحمولة، وإدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالترويج لنشاطهما الإجرامي.

وجرى ضبطهما وبحوزتهما عدد من شرائح الهواتف المحمولة المختلفة مربوطة على محافظ مالية بحجم تعاملات مالية بلغت 3 ملايين جنيه، مبلغ مالي من عملات أجنبية، و7 هواتف محمول بفحصها فنيا تبين احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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