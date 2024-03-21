هل تحليل الدم في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. اعرف الحكم بالتفصيل

هل تحليل الدم في نهار رمضان يفسد الصيام؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء وأجابت عنه، وذلك في إطار حرص العديد من المواطنين على تجنب أي فعل قد يُفسد صيامهم خلال شهر رمضان، لما للصيام من مكانة عظيمة بين العبادات.

حكم تحليل الدم في نهار رمضان

وكشفت دار الإفتاء عن سؤال حكم تحليل الدم في نهار رمضان، في فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أوضحت خلاله أن عملية نقل تحليل الدم من الأمور التي لا تفطر، وإذا فعل العبد ذلك سيكون صيامه صحيحا.

تحليل الدم في نهار رمضان ونقله

وأوضحت الدار أن العبد إذ كات متبرعا بتحليل الدم في نهار رمضان فلا حرج بذلك، ولا يؤثر على صيامه، لأنه فعل خير يساهم في علاج الآخرين.

وأشارت دار الإفتاء خلال إجابتها عن حكم تحليل الدم في نهار رمضان، إلى أن الحكم سائر أيضا على الشخص المتلقي للدماء، وذلك لأن هذا الدم يدخل إلى جسده عن طريق الوريد، وبالتالي لا يكون مفطرا.