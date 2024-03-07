انخفاض في سعر طن الأسمنت اليوم.. تراجع 70 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس تراجعا بقيمة بلغت نحو 70 جنيها في الطن، إذ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي حوالي 2306 جنيه في تعاملات اليوم مقابل 2376 جنيه في تعاملات أمس الأربعاء، فيما سجل حديد عز تراجعا ملحوظا في تعاملات اليوم الخميس، اذ بلغ سعر الطن اليوم حوالي نحو 50 ألفا و500 جنيه مقابل 50 ألفا و674 جنيها أمس، بتراجع بلغت قيمته حاليا 174 جنيها.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت في تعاملات اليوم الخميس.

أسعار الحديد

سجل متوسط سعر طن حديد عز نحو 54 ألفا و500 جنيه، بينما جاء متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 52 ألفا و105 جنيهات.

أسعار الأسمنت

سجل سعر طن الأسمنت تراجعا بلغ نحو 2.96%، وجاء سعرالرمادي نحو 2306.5 جنيه، بينما وسجل سعر طن الأسمنت السويدي 2070 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت جنوب الوادي وأسمنت النصر 1910 جنيهات، فيما سجل سعر طن أسمنت وادي النيل 1900 جنيه، وسعر طن أسمنت العسكري بني سويف 1380 جنيها، وسجل سعر طن الأسمنت حلوان 1970 جنيها.