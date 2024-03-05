«السكة الحديد» تنظم ندوة شعبية للتوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

عقدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعية بمدرسة مصطفى كامل بمحافظة أسوان، للتوعية من مخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة، وتعرضها للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدي القطارات وتعطيل مسيرها.

جاء ذلك بحضور العميد رئيس الإدارة المركزية لشئون الرئاسة بالهيئة، والعميد أركان حرب مدير عام الأمن بالهيئة، وعدد من رجال الدين أمام المسجد الجامع ومندوب الأوقاف بمحافظة أسوان.

مشاركة فعالة من وسائل الإعلام المختلفة

وخلال الندوة جرى التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة في التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية، والتي تتسبب في تعريض حياه المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل.