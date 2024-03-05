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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء في مصر.. استقرار ملحوظ

كتب:

سعيد رمضان
02:43 م | الثلاثاء 05 مارس 2024
أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، وذلك لبعض الأنواع، بينما شهد حديد عز تراجعًا طفيفًا.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من التراجعات الكبيرة التي أجرتها شركات حديد التسليح ومسطحات الصلب على أسعار منتجاتها، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد للمستهلك

- سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 51 ألفا و 105 جنيه.

سعر طن حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، تراجعا طفيفا يقدر بنحو 0.02%، إذ سجل متوسط سعر الطن نحو 52 ألفا و283 جنيه. 

سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك

- وتراجع سعر طن الأسمنت اليوم نحو 2.96%، ليسجل متوسط سعر بيع الطن نحو 2306.5 جنيه للأسمنت الرمادي.

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