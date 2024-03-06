تراجع هائل في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-3-2024

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 6-3-2024 في السوق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وانخفض سعر طن الحديد الاستثماري اليوم بقيمة 1844 جنيهًا في الطن، ليسجل 49 ألفًا و261 جنيهًا، تحميل أرض المصنع.

سعر حديد عز اليوم

وسجلت أسعار طن حديد عز، انخفاضًا كبيرًا في الأسواق لتُباع بـ50 ألفًا و674 جنيهًا للمستهلك، بتراجع قدره 1608 جنيهات عقب تراجعها الأسبوع الماضي بقيمة 7 آلاف جنيه للطن، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد العالمية اليوم

وبلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم عالميًا 539 دولارا للطن، أما متوسط سعر البليت اليوم فوصل إلى 510 دولارات للطن.