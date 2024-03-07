أسعار الحديد اليوم الخميس 7-3-2024 في مصر.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الحديد في مصر استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، وذلك لبعض الأنواع، بينما شهد حديد عز تراجعًا طفيفًا.

وتأتي هذه التطورات بعد موجة من التراجعات الكبيرة التي أجرتها شركات حديد التسليح ومسطحات الصلب على أسعار منتجاتها، بالتزامن مع انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية.

أسعار الحديد اليوم

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الحديد اليوم، وفقا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وموقع «أسمنت مصر».

سعر طن الحديد للمستهلك

- سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 52 ألفا و 105 جنيهات.

سعر طن حديد عز اليوم

- سجل سعر طن حديد عز اليوم في مصر بالنسبة للمستهلك، إذ سجل متوسط سعر الطن نحو 54 ألفا و500 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك

- وتراجع سعر طن الأسمنت اليوم نحو 2.96%، ليسجل متوسط سعر بيع الطن نحو 2306.5 جنيه للأسمنت الرمادي.