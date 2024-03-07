جامعة المنيا تفوز بالمركز الثالث في البطولة العربية للكرة الخماسية

حصل فريق الكرة الخماسية بجامعة المنيا، على المركز الثالث في البطولة العربية الثامنة عشر، التي أٌقيمت بجامعة الوادي الجديد، بعد الفوز على جنوب الوادي بمشاركة 15 فريقًا من الجامعات مصرية.

الاهتمام بالأنشطة الطلابية

وأكد عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية باعتبارها أداة تدفع الشباب الجامعي لإخراج مواهبهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إشراك أبنائها المميزين في الأنشطة المختلفة وتأهيلهم للمنافسات المحلية وتحقيق التمثيل المُشرف لهم ولجامعتهم.

المشرفون على الطلاب

أشرف على الوفد الذي ضم طلاب الجامعة الحكومي والأهلية خلال فعاليات البطولة، وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، وأحمد بسيوني رئيس الوفد ومدير إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومصطفى شادي، والمدرب محمد صلاح.

وفي سياق آخر، فازت منتخبات جامعة المنيا بالمراكز الأولى خلال في مهرجان ألعاب جامعات الجنوب بنسخته الخامسة، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، وأقيم بالمدينة الشبابية بمحافظة الأقصر، بمشاركة جامعات بني سويف، الوادي الجديد، أسيوط، المنيا، جنوب الوادي، الأقصر، وأسوان، وكذا المعاهد العليا.

وحصد طلاب الجامعة، المركز الأول في مسابقة كرة السلة، والثاني في كرة الطائرة، والثالث في خماسي القدم، بينما حصلت طالبات الجامعة المُشاركات على المركز الثالث في الكرة الطائرة، إضافة إلى حصول الجامعة على ترتيب عام أول على مستوى الجامعات المشاركة.