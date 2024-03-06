التحالف الوطني ينظم ورشة تدريب حول إدارة الموارد الطبيعية في المنيا

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورشة عمل لتدريب ممثلي الجمعيات الأهلية حول صياغة مبادرات مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه في محافظة المنيا.

ترشيد استهلاك المياه أثناء الزراعة

تهدف الورشة، التي تعقد على مدار يومين، إلى الاستماع لمقترحات ممثلي الجمعيات الأهلية حول مشروعات تهم صغار المزارعين والمرأة الصعيدية الريفية، وإطلاق مبادرات لتنفيذ مشروعات ممثلة في زراعة ذكية مناخية، ترشيد استهلاك المياه أثناء الزراعة، مشروعات الطاقة الإنتاجية.

وناقش الحضور من محافظات المنيا وسوهاج وبني سويف، التحديات التي تواجه صغار المزارعين والمرأة الصعيدية الريفية في مجال إدارة الموارد الطبيعية والمياه، وأفضل الممارسات لتنفيذ مشروعات زراعية ذكية مناخية، وطرق ترشيد استهلاك المياه أثناء الزراعة، وأنواع مشروعات الطاقة الإنتاجية التي يمكن تنفيذها في المناطق الريفية.

وقال المهندس ماجد بولس نائب رئيس التنمية الريفية بالهيئة الإنجيلية، إن المشاركين خرجوا بمجموعة من المبادرات والمشروعات التي تهدف إلى تحسين إدارة الموارد الطبيعية والمياه في المناطق الريفية، وسيتم تقديم هذه المبادرات والمشروعات للجهات المانحة لتمويلها.

دعم الجمعيات في تنفيذ المشروعات التنموية

وتأتي هذه الورشة في إطار حرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على دعم الجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المجالات، خاصة في مجال إدارة الموارد الطبيعية والمياه.

وتُعد الهيئة القبطية الإنجيلية من الشركاء الرئيسيين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، حيث تتمتع الهيئة بخبرة واسعة في مجال إدارة الموارد الطبيعية والمياه، خاصة في المناطق الريفية.