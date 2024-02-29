4 ظواهر جوية تضرب البلاد.. والأرصاد تنصح مزارعي القمح بعدم ري المحصول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن تتساقط أمطار خفيفة غدا بنسبة حدوث 30% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتمتد يوم السبت لتشمل الوجه البحري وتستمر حتى يوم الأحد على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من الشبورة

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر من يوم الأحد وحتى الأربعاء بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحًا.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق المكشوفة، مشيرة إلى أن البلاد تتأثر بها من يوم الجمعة وحتى الأحد.

نصحية لمزراعي القمح

ومن بين الظواهر الجوية التي تتأثر بها البلاد غدا، ارتفاع درجات الحرارة، حيث تصل ذروتها لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية، ومن ثم تبدأ في الانخفاض اعتبارا من غدا السبت.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد، كما نصحت المزارعين بعدم ري محصول القمح نتيجة نشاط الرياح، حتى لا تتسبب في إتلاف المحصول.

درجات الحرارة اليوم الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى: العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد: العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.