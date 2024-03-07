حيلة سريعة لتنظيف السجاد على الناشف.. مش مكلفة والمكونات في بيتك

تنظيف السجاد من المهام المنزلية التي تؤرق ربات المنازل، حال وجود بقع أو أوساخ في بعض المناطق بها، ولا تتمكن السيدة من تنظيفها لاضطرارها إلى بلها بالكامل، بسبب التعب والإرهاق، خاصةً في فصل الشتاء أو قبل أي مناسبة مفاجئة، ما ينعكس بالسلب على المظهر العام للغرف، لأنها جزء مهم من نظافة المنزل والمظهر العام.

وإليك وصفة سحرية لتنظيف السجاد على الناشف بسهولة دون أي تعب أو مشقة، في خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، بحسب موقع «architectural digest».

حيلة لتنظيف السجاد على الناشف

وحال كنتِ لا تمتلكين أي وقت أو مجهود لتنظيف السجاد أو تعاني من مشكلات خلال استخدام المنظفات وتضر بجلدك، فإن وضع الخل والملح الخشن الحل الأنسب لكِ، ولا تستغرقِ وقت وتري نتائج فورية دون استخدام مياه والحاجة لتنشيفها خلال فترة طويلة.

- لتر ماء.

- كوب خل.

- ملعقة ملح ليمون خشن.

- 2 ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم.

- معيار غطاء من معطر ملابس.

- مكنسة خشنة لتنظيف السجاد.

- منظف سائل تفضلي الغسيل به.

خطوات لتنظيف السجاد بسهولة

1- داخل إناء عميق ضعي الماء وكوب الخل وملعقة من ملح الليمون وبيكربونات الصوديوم ومعطر الملابس أو السجاد.

2- قلبيهم بشكل تام ليتم التفاعل بينهم، اغمسي المكنسة الخشنة في السائل ومسح السجاد بلطف عدة مرات، حتى تتأكدي من إزالة جميع البقع.

3- في النهاية استخدمي قطعة قماش نظيفة، وجففي السجاد بعد مسحها بالفرشاة جيدًا.

وحتى تتمكني من تنظيف السجاد على الناشف بطريقة صحيحة، قومي بفتح المراوح والشبابيك، حتى تجف سريعًا ولا تتراكم على المبقع المبللة أي أتربة، كما يجب غسل السجاد بشكل كامل مرتين في السنة، وكل شهر يمكنكِ تطبيق طريقة التنظيف الجاف أو على الناشف، حتى لا يتم إهلاك السجاد وذوبانه، مع اختبار أي منظفات على قطعة صغيرة من حافة السجادة حتى لا يتم أذيتها.