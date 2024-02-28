تنظيف غرف الصرف الصحي بشوارع العريش استعدادا لعودة سقوط الأمطار

استعد مجلس مدينة العريش، بتظيف غرف الصرف الصحي بوسط المدينة، وذلك تحسبا لسقوط أمطار محتملة خلال الساعات القليلة القادمة.

وذكر مجلس مدينة العريش في بيان، أنه تم تنظيف غرف الصرف والبلاعات بنقاط تجمع المياه بالميادين والشوارع، بوسط المدينة

تنظيف نقاط تجمع مياه الأمطار بوسط المدينة

وأضاف مجلس المدينة، أنه تم تنظيف بيارات الصرف والغرف بالقرب من منطقة سوق السمك، وميدان النصر، والبريد وشارع نقابة المهندسين، وشركة الكهرباء، ورفع القمامة والأوراق والرمال من غرف الصرف.

وأوضح المجلس: الأمطار التي تساقطت خلال الساعات القليلة الماضية كانت خفيفة وغير مؤثرة، وأنه تم التواصل مع جميع المديريات والأقسام لمتابعة تطورات الموقف

تقلبات مناخية وأمطار محتملة بشمال سيناء

بدوره أكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان، أن درجات الحرارة سجلت 22 درجة مئوية صباح اليوم، مرتفعة بذلك 5 درجات.

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك تقلبات مناخية طوال الساعات القادمة، وهبوب رياح باردة على المناطق الساحلية والصحراوية، مع احتمالية تساقط أمطار على بعض الأنحاء بالمناطق الساحلية.

الجدير بالذكر، أنه تساقطت خلال الساعات الماضية أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة على غالبية المناطق بشمال سيناء.