«تنشيط السياحة» تدرس المشاركة في معرض الكويت الدولي للسفر

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هيئة التنشيط السياحي تدرس المشاركة في معرض الكويت الدولي للسياحة والسفر المزمع عقده خلال الفترة من 21 وحتى 27 مايو 2024.

وأضاف أنّ المعرض يعد من أكبر المعارض المتخصصة في السياحة والسفر في السوق الكويتي، وأكبر تجمع لتسويق المنتجات والوجهات السياحية بمختلف أنواعها، كالسياحة التعليمية والصحية والثقافية، كما يشارك به مجموعة من المكاتب السياحية، وشركات الطيران، والهيئات الحكومية والشبه حكومية المهتمة بالسياحة والسفر.

آلية سداد قيمة المشاركة بالمعرض

وأضاف خلال المنشور الدوري الذى تم تعميمه على فنادق الجمهورية، أنّ قيمة الاشتراك في معرض الكويت الدولي للسياحة والسفر لأي من الفنادق تبلغ نحو 2750 يورو، تسدد بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدية.

آخر موعد للمشاركة في المعرض

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّه حال رغبة أي من الفنادق الاشتراك بمعرض الكويت الدولي للسياحة والسفر، فعليه سداد القيمة المطلوبة في موعد أقصاه 18 مارس الجاري، حتى يتسنى للغرفة الرد على هيئة تنشيط السياحة بأعداد الراغبين في الاشتراك بالمعرض، علما بأنّ الحجز بأولوية السداد.