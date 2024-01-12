انطلاق رحلة طواف أفريقيا 2024 من أمام أهرامات الجيزة

انطلقت صباح اليوم رحلة طواف أفريقيا 2024 من أمام أهرامات الجيزة، برعاية هيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. بهدف الترويج للسياحة المصرية في أفريقيا، إذ تستمر لمدة 13 يومًا داخل الأراضي المصرية.

الأماكن الأثرية والسياحية

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي أن المشاركين بالرحلة يمرون خلال المسابقة بعدد من الأماكن الأثرية والسياحية في محافظات كل من القاهرة، والجيزة، والسويس، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، وأسوان حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادي حلفا لاستكمال الرحلة التي تمتد لمدة 3 أشهر.

50 دراجا من عدة دول

وأشارت وزارة السياحة إلى أن الرحلة يشارك بها نحو 50 دراجا من عدة دول، وهي : مصر، وأمريكا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، لافتة إلى أن اليوم أيضا شهد إنطلاق ماراثون مصر الدولي في دورته الـ31 من البر الغربي بمدينة الأقصر، والذى شارك به أكثر من 100 متسابق من عدة جنسيات أوروبية وعربية.

وأكدت إيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حرص الهيئة على رعاية هذه الأحداث، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة والتي من بينها منتجي السياحة الرياضية والسياحة الثقافية، كما أن رحلة طواف أفريقيا وماراثون مصر الدولي يمران على عدد من الأماكن الأثرية ما يساهم في الدعاية و إلقاء الضوء على منتج السياحة الثقافية الذي يعد من المنتجات السياحية التي تركز الوزارة على الترويج لها وفقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، إذ تتضمن هذه المنتجات أيضا منتجات السياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص وسياحة العائلات والسياحة الثقافية والترفيهية معا.