تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة لجميع المؤهلات.. اعرف الشروط

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الحصول على وظائف، سواء كانوا من الطلاب أو الخريجين أو الحاصلين على مؤهلات متوسطة، في إطار حرص الوزارة على القضاء على البطالة، الأمر الذي يجعل العديد من الشباب يهتمون بتفاصيل وظائف الشباب والرياضة.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة بدر، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل وظائف وزارة الشباب والرياضة، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، والتي جاءت كالتالي:

شروط وظائف الشباب والرياضة بإحدى الشركات الصناعية الكبرى

- الوظائف المتاحة في الشركة الصناعية في وظيفة محاسب تكاليف، ويشترط حصوله على مؤهل عالي، ومساعد أمين مخزن ويشترط حصوله على مؤهل متوسط أو فوق متوسط، وعمال خدمات ولا يشترط الحصول على مؤهل.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات الدراسية·

- لابد أن يكون المتقدم للوظائف لديه حد أقصى 40 عاما·

- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة.

حقوق ومميزات وظائف وزارة الشباب والرياضة

- يستطيع الموظفون الحصول على راتب مجزى علي حسب كل وظيفة·

- يعمل الموظفون على مدار 8 ساعات يوميا·

- يحصل العاملون على يومين إجازة في الأسبوع·

- توفير تأمين طبي وتأمين اجتماعي للعاملين.

- توفير مواصلات للعاملين بالإضافة إلى وجبة وسكن للمغتربين.

ويستطيع الراغبون في التقديم لوظائف وزارة الشباب والرياضة بإحدى الشركات الصناعية الكبرى من خلال الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة والدخول منها إلى صفحة الاستمارة الخاصة الوظائف وملء البيانات الموجودة بها.