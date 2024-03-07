الطفلة حلا حمادة تروي تفاصيل إنقاذها بعد 40 ساعة تحت الأنقاض (فيديو)

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية مقطع فيديو للطفلة حلا حمادة بعد إنقاذها من تحت الأنقاض تتحدث فيه عن كواليس القصف الذي وقع على منزلها، وأسفر عن استشهاد والدها وأسرتها عدا إحدى شقيقاتها.

فيديو الطفلة حلا حمادة بعد إنقاذها

وقالت الطفلة حلا حمادة في خلال مقطع الفيديو، إن الأمر بدأ بسماع أصوات قوات الاحتلال الإسرائيلي تناديهم للخروج من المنزل، وأن منطقة حمد منطقة عسكرية ويبحثون فيها عن المحتجزين، دون الإعلان عن أي مكان آمن للذهاب إليه، ما جعل والدي يخبرنا بالبقاء لحين الإعلان عن مكان آمن، ولم تمر ربع ساعة حتى بدأت القوات الإسرائيلية القصف.

الطفلة حلا تحكى تفاصيل إنقاذها

وأضافت الطفلة حلا حمادة، أنه في البداية جرى تدمير الغرف فخرجوا إلى النوافذ وهم يرفعون أيديهم ويعلنون الاستسلام من أجل الخروج، ولكن دون جدوى فلم يستجيب لهم أحدا، فيما كان الباب مغلقا مع الاستمرار في إطلاق النيران على النوافذ فأصيب والداها بثلاث رصاصات منهم طلقتين في بطنه، وقالت شقيقتها حينها بطني انفجرت.

وتابعت الطفلة حلا حمادة، أن كل عائلتها استشهدت في هذا اليوم عدا أخت لها كانت في حجرة ثانية وكانت تنادي حلا وتخبرها أنها تختنق.

أما الطفلة حلا حمادة فظلت تحت الأنقاض لـ40 ساعة بلا طعام أو ماء وكانت تتحدث إلى ذويها في الهاتف الذين تواصوا معها تحت الأنقاض، وبدأو يزيلون الحجارة للبحث عنها وبمجرد إخراجها كان القناصون يحيطون بها.