لمن تذهب أصوات «هيلي» بعدما أصبح ترامب المرشح الجمهوري الوحيد؟

منافسة ضعيفة خاضتها السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، قبل أن يؤكد ترامب أنه المرشح الجمهوري بعد اكتساحه لانتخابات الحزب في الثلاثاء الكبير، بحسب تقرير «سي بي إس».

وفقدت هيلي فرصة أن تكون المرشح الجمهوري لحساب ترامب بعدما منيت بخسارة كبيرة يوم الثلاثاء الكبير، فيما أثيرت تساؤلات بشأن مصير أصوات مؤيديها، ونقلت شبكة «سي بي إس» عن هيلي بعد خسارتها، قائلة إن الأمر الآن متروك لـ ترامب ليكسب أصوات أولئك في الحزب الجمهوري وخارجه، خاصة الذين لم يدعموه، معربة عن أملها أن يفعل ذلك.

ترامب يصبح المرشح الجمهوري الوحيد

ووجه ترامب الذي أوشك أن يصبح المرشح الجمهوري بشكل رسمي دعوة لجميع مؤيدي نيكي هايلي لما أسماه للانضمام إلى أعظم حركة في تاريخ الأمة الأمريكية، متهمًا منافسته السابقة بأن أموالها جاءت من الديمقراطيين اليساريين المتطرفين، على حد زعمه.

ترامب: لا أريد أنصار هيلي

بينما حاول بايدن ضم مؤيدي هيلي له، وقال في بيان له: «أوضح دونالد ترامب أنه لا يريد أنصار نيكي هيلي..أريد أن أكون واضحا أن هناك مكان لهم في حملتي».

وبحسب «سكاي نيوز» فإن عددًا كبيرًا من مؤيدي المرشحة الجمهورية المنسحبة نيكي هيلي قالوا لمنظمي استطلاعات الرأي أنهم يفضلون التصويت لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن أو البقاء في منازلهم، بدلاً من التصويت لصالح ترامب المرشح الجمهوري.