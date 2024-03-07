3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. بيان من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

كشفت توقعات الخبراء عن 3 ظواهر جوية تضرب البلاد في بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، إذ يسود طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح وفي فترات الليل، بينما يكون الطقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري وشمال الصعيد.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

وأوضحت الهيئة تفاصيل 3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا في بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، وعن الظاهرة الأولى فمن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الجمعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون تلك بنسبة 30% تقريبا.

أما بالنسبة للظاهرة الثانية فمن المتوقع أن تظهر الشبورة المائية في الفترة من 4 إلى 9 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، ويصاحبها الظاهرة الثالثة الخاصة بنشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الجمعة

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.