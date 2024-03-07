«المستوردين»: الدولار الجمركي الجديد لن يتسبب في زيادة أسعار السلع الأساسية

رحبت شعبة المستوردين، بقرار مصلحة الجمارك، بتغيير سعر الدولار الجمركي إلى 49:56 جنيه، بعد زيادة سعر صرف الدولار في البنوك، أمس، مؤكدة أن القرار يؤكد توافر النقد الأجنبي لجميع المستوردين دون أي قيود، وأن سعر الدولار الجمركي الجديد لا يؤثر إطلاقا على السلع الأساسية التي تمس حياة المواطنين، فلن ترتفع أسعارها، لأنها معفاة من الجمارك.

تغيير سعر الدولار الجمركي لن يتسبب في ارتفاع أسعار السلع

أكد علاء عز رئيس شعبة المستوردين، أن تغيير سعر الدولار الجمركي، لن يؤثر على السلع الأساسية التي يجري استيرادها من الخارج، موضحا أن هذه السلع معفاة من الجمارك، أبرزها اللحوم والأرز والزيوت والسكر، إذ يجري تطبيق الدولار الجمركي على السلع الترفيهية.

ما الدولار الجمركي؟

وتابع لـ«الوطن»: «الدولار الجمركي، مصطلح اقتصادي، يعبر عن سعر الدولار مقابل الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة، من أجل حساب الرسوم الجمركية بناءً عليه».

ورفع البنك المركزي أمس، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6%، لتصل إلى مستويات 27.25%، إذ ترى لجنة السياسات النقدية، أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.