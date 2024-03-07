رئيس مصلحة الجمارك: أفرجنا عن بضائع تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار 

أكد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك، خلال جولة رئيس الوزراء في ميناء الإسكندرية أن ما جرى الإفراج عنه من بضائع تتجاوز قيمته الـ12 مليار دولار في الفترة من أول يناير الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت بعد زيادة التدفقات الدولارية نموًا ملحوظًا في معدلات الإفراج الجمركي عن السلع وفقًا للأولويات الاستراتيجية التي قررتها الدولة.

سرعة الإفراج عن السلع الأساسية

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن معدلات الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج ستتزايد خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع القطاع المصرفي.

ونوه الغتوري خلال حديثه إلى الموقف التنفيذي لحركة البضائع بميناء الإسكندرية وغيره من المواني، وكذلك منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، لافتا إلى الجهود المبذولة من جانب رجال الجمارك وممثلي مختلف الجهات المعنية؛ بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص في المنافذ الجمركية على مدار الساعة لضمان سرعة إنهاء الإفراج الفوري عن البضائع.

إعطاء الأولوية للسلع الأساسية

وأكد إلى إعطاء الأولوية للسلع الأساسية، والغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، التي تدعم بشكل مباشر قطاع الصناعة، على النحو الذى جرى بالتوافق مع القطاع المصرفي، على ضوء التدفقات الدولارية في الأيام الأخيرة، سواءً من مشروع تطوير رأس الحكمة أو زيادة التصدير من قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات، وغيرها.