الحكومة تنفي رفع أسعار الدولار الجمركي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي، زاعمة صدور قرار برفع أسعار الدولار الجمركي.

لا قرار برفع سعر الدولار الجمركي

وأوضحت وزارة المالية، بحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ المنشورات المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنّه حتى الآن لا يوجد ما يسمى بـ الدولار الجمركي، كي تتخذ وزارة المالية أو مصلحة الجمارك قرارا برفعه أو خفضه.

لا تنساقوا وراء الشائعات

وشددت وزارة المالية، على أنّ مصلحة الجمارك تستخدم أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي المصري يوميا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وحال وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).