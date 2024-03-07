علي جمعة يناقش رسالة دكتوراه «الفلسفة في التربية» بجامعة كفر الشيخ

استقبلت جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، الدكتور علي جمعة، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي جمهورية مصر العربية السابق، خلال زيارته لكلية التربية بالجامعة، لمناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية بعنوان «برنامج تعليمي قائم على نظرية التكييف الفقهي لتنمية مهارتي الاستنباط وإدراك الفروق الفقهية بين المسائل المُتشابهة في فقه الأقليات الإسلامية لدى طلاب جامعة الأزهر»، المُقدمة من الباحث محمد السيد محمد محمود عبد الغني.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتورة رجاء غازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العزيز، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بالكلية.

تطور ملحوظ في مختلف القطاعات

رحب الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالدكتور علي جمعة، في رحاب الجامعة، مقدماً شرحاً مٌبسطاً عن الجامعة، وما شهدته من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية، مٌوجهاً له الشكر لتشريفه الجامعة، ومشاركته في مناقشة رسالة الدكتوراة في كلية التربية بجامعة كفر الشيخ، وأهدي له درع الجامعة.

وأعرب الدكتور على جمعة، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، عن سعادته بهذا اللقاء، مُشيدًا بدور الجامعة البحثي والتعليمي وخدمة المجتمع، متمنياً للجامعة وقيادتها كل التوفيق في تحقيق مراكز متقدمة على الصعيدين المحلي والعالمي.

لجنة تحكيم رسالة دكتوراه الفلسفة في التربية

جدير بالذكر أنّ لجنة تحكيم رسالة دكتوراة الفلسفة في التربية تشكلت من الدكتور على جمعة، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء ومفتي جمهورية مصر العربية السابق رئيساً ومناقشاً، والدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة عين شمس مناقشاً وعضواً، والدكتور أحمد عبده عوض، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية مشرفاً وعضواً، والدكتور عفت درويش، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية المتفرغ بكلية التربية مشرفاً وعضواً، بقاعة المناقشات بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

ومنحت اللجنة الباحث درجة الدكتوراة بتقدير عام ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة وتداولها بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية.