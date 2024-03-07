لقبه عبدالناصر بـ«الخواجة الصعيدي».. أبرز تصريحات محمد عبدالجواد قبل رحيله

في لقاء سابق مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج «مصر تستطيع» المٌذاع على قناة «dmc»، والذي يُعد من آواخر لقاءات الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد، مؤسس وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعميد المراسلين الأجانب، وشيخ الصحفيين العرب، روى خلاله ذكريات ومواقف له مع رؤساء مصريين وشخصيات عامة.

حواره مع السادات

وتحدث الكاتب الصحفي الراحل محمد عبدالجواد، عن حواره مع الرئيس محمد أنور السادات، حينما أراد إنشاء أول وكالة أنباء مصرية، قائلا: «أجريت أول مكالمة تليفونية جمعتني بالرئيس الراحل السادات ليتحدث إلى وكالة الأنباء التي قرر إنشاءها».

علاقة «عبدالجواد» بالرئيس الراحل العبد الناصر

وأضاف: «الرئيس عبدالناصر لقبني بالخواجة الصعيدي، لأني كنت مسؤولا عن الترجمة في المؤتمرات الصحفية للصحفيين، وأمرني بالسفر إلى لندن لمتابعة الأوضاع هناك، وموافاة مصر بالأخبار».

وتابع الكاتب الصحفي: «الرئيس عبدالناصر أمرني بتأسيس هيئة استعلامات ووكالة أنباء وإذاعة صوت العرب مقابل 70 جنيها، وفي نفس الوقت عرض مراسل ABC علي العمل معه مقابل 80 جنيها، ولم يكن ذلك ممنوعا»، مشيرا إلى أنه كان يقف بجوار «عبدالناصر» على المنصة وقت تأميم قناة السويس.