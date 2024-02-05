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«الصحفيين» تحتفل بمئوية محمد عبدالجواد السبت المقبل

كتب:

أحمد الشرقاوي
06:03 م | الإثنين 05 فبراير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تنظم نقابة الصحفيين يوم السبت 10 فبراير 2024م حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.

«الصحفيين» تحتفل بمئوية محمد عبدالجواد

وأضافت النقابة في بيان لها أن الحفل، الذي يقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع يتضمن منح الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

يحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين في اللجنة الأخيرة.

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