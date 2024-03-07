خبيرة سياحية: مشروع رأس الحكمة يمثل شهادة نجاح للاقتصاد القومي

توقعت الخبيرة السياحية سمر عبد الحليم، المدير الإقليمي لإحدى شركات السياحة وعضو غرفة شركات السياحة والسفر، تحسن حركة السياحة المصرية وارتفاع نصيبها من سوق السياحة العالمية في طفرة متوقعة جراء مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأشارت إلى أن التوقعات قبل المشروع كانت تدور حول حصول السياحة المصرية على ما يتراوح بين 16 في الألف إلى 17 في الألف بحلول العام 2028 عالميا متوقعة أن تتضاعف هذه التوقعات مع انطلاق المشروع وإتمامه وذلك بعدما حققت مصر نسبة 12 في الألف من السوق العالمية للسياحة خلال عام 2023.

مشروع رأس الحكمة دليل نجاح المشروعات القومية

واعتبرت سمر عبد الحليم خلال لقائها مع برنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار أن مشروع رأس الحكمة يمثل شهادة على نجاح المشروعات القومية طويلة المدى وشهادة للاقتصاد القومي وأيضا شهادة لقطاع السياحة الوطني ومجال صناعة التطوير العقاري في مصر وتأكيد على قوة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمار الأجنبي وذلك في ظل ضخامة المشروع الذي سيقام على 170.8 مليون متر مربع بإجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار أمريكي خلال إجمالي عمر إنشاءات المشروع.

وأوضحت أن المشروع يمثل شراكة بين قطبين كبيرين إقليميين في صناعة السياحة والعقارات وأنه يحمل منافع كبيرة للجانبين المصري والإمارتي، مشيرة إلى أن المشروع قد أعطى فرصة للساحل الشمالي كي يكون على خريطة السياحة العالمية خاصة وأن السائحين على مستوى العالم يشيدون بطبيعة مياه شواطئ الساحل الشمالي وتنوع السياحة الترفيهية المتوافرة في منطقة الساحل المصري.

آثار إيجابية على الاقتصاد المصري

وفي إطار المكاسب المتبادلة، أكدت عضو غرفة شركة السياحة والسفر أن مشروع رأس الحكمة سيطرح آثاره الإيجابية على الاقتصادين المصري والإماراتي سواء على المستوى الكلي أو على مستوى تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المصرية والشركات الإماراتية.

وتابعت: كما سيتيح لمصر الاستفادة من التجربة الإمارتية في تنمية سياحة المؤتمرات معبرة عن اعتقادها في أن نجاح الشركات من البلدين القائمين على المشروع في تجاوز تحديات المشروع والمتمثلة في التمويل خلال فترة عمر المشروع سوف يفتح المجال لزيادة فرص العمل المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المصرية والخبرات الإماراتية معا.