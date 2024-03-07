خريطة ومواعيد عمل معارض «أهلا رمضان» بكفر الشيخ.. تخفيضات كبرى

أنهت محافظة كفر الشيخ كافة استعداداتها لشهر رمضان المبارك بافتتاح 16 منفذًا لمعارض «أهلًا رمضان» بجميع مراكز ومدن المحافظة، لتوفير احتياجات الأهالي من السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مٌخفضة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصةً مع حلول شهر رمضان المبارك.

خريطة ومواعيد عمل معارض «أهلًا رمضان» بكفر الشيخ

وفيما يلي ننشر خريطة معارض «أهلًا رمضان» التي وصلت إلى 16 منفذاً بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، فضلاً عن مواعيد عمل تلك المنافذ، وهي كالتالي:

1- معرض «أهلًا رمضان» الأول بمدينة كفر الشيخ، أمام مسجد الخياط من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

2- معرض «أهلًا رمضان» الثاني بمدينة كفر الشيخ، بميدان الـ47 من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً.

3- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة قلين، بجوار السكة الحديد من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

4- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بسيدي سالم، بشارع 26 يوليو مقابل كنيسة مارجرجس من الساعة 8 صباحًا حتى 10 مساءً.

5- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة الرياض، أمام المحكمة من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

6- معرض «أهلًا رمضان» الأول بمدينة بيلا، بجوار بنزايون القديم من الساعة من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

7- معرض «أهلًا رمضان» الثاني بمدينة بيلا، بحديقة السلام من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

8- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة الحامول، بشارع العاشر من رمضان مقابل المستشفى المركزي من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

9- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة بلطيم، بجوار السوق القطاعي من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً.

10- معرض «أهلًا رمضان» الأول بمدينة دسوق، بالميدان الإبراهيمي من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

11- معرض «أهلًا رمضان» الثاني بمدينة دسوق، بكورنيش النيل بالفحص المروري من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

12- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة فوه، بحديقة العائلات من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

13- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة مطوبس، أمام مجلس المدينة من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساءً.

14- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة برج البرلس، بجوار مجلس المدينة بطريق الكورنيش، من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

15- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة سيدي غازي، أمام مجلس المدينة وشادر اللحوم بجوار جمعية خير بلدنا من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

16- معرض «أهلًا رمضان» بمدينة مسير، بجوار مكتب البريد من الساعة 9 صباحًا حتى 8 مساءً.

المحافظ: معارض «أهلًا رمضان» مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنّ معارض «أهلًا رمضان» مستمرة حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل «الأرز، والسكر، والزيت، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والبقوليات»، بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 20%، وتصل إلى 30% علي بعض السلع.

توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة

وشدّد «نور الدين»، على أهمية تكاتف جميع الجهود لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو غش تجاري، مؤكدًا على توافر كافة السلع الغذائية والأساسية بجميع معارض «أهلًا رمضان» وانتظام العمل داخل المعارض، والتزام التجار بالمواعيد والأسعار المُعلنة.

التصدي لكافة وسائل الاحتكار

وكلّف «نور الدين»، بتكثيف جهود المحافظة لضبط أسعار السلع الغذائية والحيوية فى الأسواق، والتصدي لكافة وسائل الاحتكار، وذلك من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية، ومحالات الجزارة ومحلات بيع الأسماك، وإعلان قوائم أسعار البيع للمواطنين، مٌوجهًا رؤساء المراكز والمدن بالتوسع في إقامة الشوادر ومعارض السلع الغذائية في المناطق والأحياء الشعبية ذات الكثافة العالية، لمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.