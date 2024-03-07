«أوقاف كفر الشيخ» تطلق قافلة دعوية في 10 مساجد بدسوق غدا

تطلق وزارة الأوقاف، قافلة دعوية غدًا، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بدسوق في كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقها الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام».

إطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بدسوق

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق في 10 مساجد بدسوق، في إطار دور وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وجمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مساجد تنطلق بها القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق في 10 مساجد بدسوق وهي «البرهامي، والعمري، والشريف، وزعلوك، وعبد العال، والمدينة المنورة، والمغفرة، والفتح دحروج، وأبو العز، والمجبري»، مشيرا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.