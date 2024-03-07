كيف مكنت الدولة المرأة سياسيا خلال الـ10 سنوات الماضية؟.. الحكومة توضح

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن جهود الدولة في تمكين المرأة سياسيا خلال الـ10 سنوات الماضية، موضحا وجود طفرة غير مسبوقة في تعزيز مكانة المرأة المصرية في جميع القطاعات.

زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب

وأوضح التقرير زيادة تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 مقاعد في عام 2012 إلى 165 مقعدا في 2024، وزيادة تمثيها في مجلس الشيوخ من 12 مقعدا في 2012 إلى 41 مقعدا عام 2024.

وأكد التقرير زيادة تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري من 2 وزيرات في 2012 إلى 6 وزيرات في 2024، موضحا أن نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير وصلت إلى 27%، ونسبة تمثيلها في منصب نائب المحافظ وصلت إلى 31%.

تمكين المرأة في القضاء

وأوضح التقرير، تفاصيل جهود تمكين المرأة في القضاء، إذ توجد 130 سيدة عضوات بالقضاء العادي، و17 عضوة بالنيابة العامة و137 قاضية بمجلس الدولة و2363 عضوة بهيئة النيابة الإدارية و1290 عضوة بهيئة قضايا الدولة.

وأشار إلى وجود مناصب تشغلها النساء لأول مرة على الإطلاق، مثل فيبي جرجس أول سيدة تتولى منصب وكيل منصب الشيوخ، ونادية عبده أول سيدة تتولى منصب المحافظ، وحسناء شعبان عبدالله أول رئيسة للمحكمة الاقتصادية، وفايزة أبوالنجا أول مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي، ولبنى هلال أول سيدة تتولى منصب نائب محافظ البنك المركزي والسفيرة مشيرة خطاب أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.