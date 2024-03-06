محافظ الجيزة يستعرض تطورات ملفي الصحة وإزالة التعديات أمام مجلس النواب

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنَّ هناك 582 مدرسة جديدة بعضها تحت الإنشاء و146 مدرسة ضمن الإنشاءات الجديدة، مبينًا أنَّ المحافظة شهدت العديد من الجهود، موضحًا أنَّ منطقة ترعة المريوطية تحولت إلى ممشى سياحي وبها استثمارات لمجموعة من المحلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني اليوم، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الجيزة.

وأكّد محافظ الجيزة أنَّه تمّ إجراء التوسعات اللازمة وإزالة جميع التعديات وفقا للقانون، إلى جانب رصف وتبليط 3500 شارع في المحافظة، لافتا إلى العديد من جهود دعم الإسكان للمواطنين، مشيرًا إلى العديد من الجهود في ملف الصحة، بينها تطوير مستشفى أم المصريين.

فيما اقترح المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على محافظ الجيزة، ترتيب يوم لعقد لقاء للجنة في المحافظة بحضور نواب الجيزة، للاستماع بالتفصيل لكل الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية.