«خارجية النواب» تلتقي وفدا من مجلس العموم البريطاني

التقى كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وفد من مجلس العموم البريطاني برئاسة أليسيا كيرنز، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني.

وشهد اللقاء كلاً من؛ النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية عن تنسيقة شباب الأحزاب السياسيين، ومن أعضاء اللجنة النواب؛ النائب عبد الله مبروك، النائبة إيلاريا سمير، النائبة ياسمين أبو طالب.

وأكد النائب عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية مثل هذا الزيارات البرلمانية، لتقريب الرؤى ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

وعبرت أليسيا كيرنز عن سعادتها لزيارة مصر، مؤكدة أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت حرج للغاية، منوهة بأنها ممتنة بالدور الذي تلعبه مصر حيال الأوضاع في غزة، موضحا أن هذه الزيارة تأتي في وقت مهم للغاية بسبب الأحداث المتلاحقة والتحديات الكبيرة الموجودة في المنطقة.

وتناول اللقاء العديد من الأحداث على الساحة الدولية حاليا، وكان على رأسها الوضع في غزة، وتطرق اللقاء حول ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، وأن يجرى التفاوض لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة.

وأكد النائب كريم درويش أن حل هذه الأزمة بالكامل يكمن في حل الدولتين ووجود دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح منذ بداية أحداث 7 أكتوبر من الجانب المصري، ولكن المشكلة تتمثل في عدم سماح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات الإنسانية للحيلولة دون انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد درويش أهمية تضافر الجُهود والحوار المستمر والدائم لتقارب وجهات النظر، والعمل على وقف الحرب في أسرع وقت والعمل على تحقيق مستقبل أفضل للجميع.