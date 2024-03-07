محافظ مطروح يستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 بقيادة الكابتن أحمد الكأس مدير فني المنتخب، وأعضاء الجهاز، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، والكابتن أحمد عطاالله رزق مدير تنفيذي منطقة مطروح لكرة القدم، والكابتن محمد كريم مشرف عام على منتخبات الفرع وعمد ومشايخ مطروح.

انتقاء مواهب كرة القدم من مطروح

وأكد محافظ مطروح ضرورة انتقاء أفضل العناصر للانضمام لمنتخب مصر من خلال بطولة ودية لكرة القدم، مع التوجيه بتذليل كافة العقبات وتوفير الاحتياجات وسبل الراحة لبعثة منتخب مصر 2008 بمرسى مطروح.

دعم منظومة الرياضة بمحافظة مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن هناك جهود لدعم منظومة الرياضة بمحافظة مطروح بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتوفير البنية الأساسية من ملاعب واستاد وغيرها لاستضافة المعسكرات للفرق الرياضية وما تسهم به في تحقيق مزيد من الجذب والنشاط السياحي بالمحافظة، وجرى إنشاء مجمع رياضي مٌتكامل بقرية سيدي عبد الرحمن من خلال تحيا مصر، مع عمل امتداد لإنشاء ملعب واستاد كبير، وجاري التنسيق لضم القرية الأولمبية بالكيلو 9 بمرسى مطروح للمحافظة أو وزارة الشباب والرياضة والاستفادة منها لصالح الشباب والفرق الرياضية بالمحافظة ومن خارج المحافظة، وسيتم إقامة دوري ناشئين يمثل قاعدة رياضية مع اختيار أفضل العناصر.

إقامة أول دورة لتأهيل المدربين

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أنه سيتم إقامة أول دورة لتأهيل المدربين عن طريق نقابة المهن الرياضية بمطروح لتأهيل مدرب نقابي معتمد مما يٌؤهل التأهيل الرياضي الصحيح للنشء وإقامة دوري ناشئين يمثل قاعدة رياضية مع اختيار أفضل العناصر.