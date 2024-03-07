بمشاركة 35 دولة.. ختام مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة

شهدت محافظة البحيرة اليوم ختام مهرجان دمنهور الدولي الأول لكاريكاتير المرأة بقصر ثقافة دمنهور، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وعبد الله الصاوي مؤسس ورئيس المهرجان، الذي شارك به 35 دولة.

مهرجان الكاريكاتير الأول في البحيرة

وأعربت نائب محافظ البحيرة عن سعادتها بنجاح مهرجان الكاريكاتير الذي يُعد فريدا من نوعه، مؤكدة أن هذه الفعاليات الفنية تُساعد على تحفيز الفتيات لتعلم واحتراف فن الكاريكاتير للتعبير عن ذواتهم في إطار فكري وفني وجمالي

وأوضحت أن فن الكاريكاتير يُسهم في فهم القضايا العصرية بطريقة مبدعة، فضلا عن تغيير الصورة النمطية للمرأة المصرية والعربية وزيادة الوعي العام وتشجيعها على اقتحام مجال رسم الكاريكاتير.

أبرز نقاط مهرجان الكاريكاتير في البحيرة

وذكرت نائب محافظ البحيرة، أن من أبرز النقاط المضيئة في هذا المهرجان هو اختيار الكاتبة الصحفية منيرة ثابت عميدة الصحفيات شخصية المهرجان، وإلقاء الدور على دورها الكبير في الدفاع عن قضايا وحقوق المرأة.

ووجهت «بلبع»، الشكر لجميع المشاركين والقائمين على تنظيم هذا المهرجان.