عاجل.. أمطار تضرب 10 محافظات خلال ساعات.. وتحذير من ظاهرة جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض 10 محافظات غداً لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع تكون الغيوم الجٌزئية على عدة مناطق، كما حذرت من تأثير ظاهرة تضرب الطرق لمدة 5 ساعات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحول حالة الطقس غدا تشهد 10 محافظات سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مدار اليوم «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية».

وتشهد جميع المحافظات تأثير الشبورة المائية الكثيفة على الطرق وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً، فيما عدا جنوب سيناء والبحر الأحمر وجنوب الصعيد، وسط تحذيرات لسكان القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح من تأثير الضباب الكثيف على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات غداً الجمعة على النحو الآتي:-

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

- السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة

-السواحل الشمالية الشرقية العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة

- جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة

- شمال الصعيد العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات

- جنوب الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة