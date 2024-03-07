ملكات جمال البحر المتوسط في زيارة تعريفية للمتحف اليوناني الروماني

في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ افتتاحه في أكتوبر الماضي، استقبل المتحف وفدا من ملكات جمال البحر الأبيض المتوسط، وذلك ضمن زياره ثقافية للتعرف على المتحف ومقتنياته المتميزة.

وكان في استقبال الوفد الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف، والتي رحبت بهم واصطحبتهم في جولة تعريفيه داخل قاعات المتحف المختلفة، وقدمت لهم شرحا وافيا عن تاريخ المتحف ومقتنياته الأثرية التي تتميز بالثراء والتنوع التاريخي، لتروي قصة العصرين اليوناني الروماني في مصر منذ ما قبل الإسكندر الأكبر، وحتى العصر البيزنطي مرورا بالعصر البطلمي والروماني.

ملكات الجمال يعربن عن استمتاعهم بزيارة المتحف

وأعربت ملكات الجمال، عن استمتاعهم بزيارة المتحف، وحسن استقبالهن، والتعرف على كنوزه الفريدة، كما أبدوا إعجابهم بالموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية.

وفي ختام الزيارة، حرصن على التقاط الصور التذكارية تخليداً لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.