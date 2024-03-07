انطلاق ماراثون الدراجات الهوائية بالأقصر ضمن فعاليات «الأسبوع الأخضر»

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة طيبة بالأقصر ماراثون الدراجات الهوائية بمشاركة وفود من دراجي الأقصر والطلاب ضمن فعاليات الأسبوع الأخضر، بحضور عدد من الشخصيات البارزة.

وشهد قيادات جامعة طيبة بالأقصر فعاليات انطلاق ماراثون الدراجات بحضور قيادات مديرية أمن الأقصر، ورجال المرور ومرفق إسعاف الأقصر.

انطلاق ماراثون الدراجات من جامعة طيبة

وتضمنت فعاليات الماراثون حضور الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، والدكتورة صابرين جابر عبدالجليل، عميد كلية السياحة والفنادق، والمهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة.

في وقت سابق نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، بالتعاون مع بنك مصر قطاع الشمول المالي، ندوة تثقيفية حول الشمول المالي والتنمية المستدامة وحاضرت في الندوة الدكتورة ليلى البسيوني، رئيس التثقيف المالي والنظم الأيكولوجية ببنك مصر.

توعية الطلاب وتزويدهم بالمعارف

وأكدت الجامعة في بيان أن الندوة تأتي ضمن جهودها في توعية الطلاب وتزويدهم بالمعارف المتعلقة بالشمول المالي وحضر الندوة عدد من الشخصيات البارزة بما في ذلك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وشهدت الندوة استعراض مصطلحات متعلقة بالمعلومات المالية وقطاع الشمول المالي، بهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي بأساليب المعاملات المالية الحديثة وحماية المدخرات وأمن المعلومات.