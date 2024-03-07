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دراما المتحدة

وفاة المنتج والمخرج طارق الكاشف.. وشافكري المنيري تنعيه: «رحل المبدع»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
05:52 م | الخميس 07 مارس 2024
طارق الكاشف

طارق الكاشف

أعلنت الإعلامية شافكي المنيري، منذ قليل، وفاة المخرج والمنتج طارق الكاشف، إذ حرصت على نعيه بكلمات مؤثرة.

وفاة طارق الكاشف

وكتبت شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خبر حزين للأسف.. رحيل المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي».

وأضافت: «عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان عام 2013 في محطه الأوربيت.. مبدع ودقيق في عمله.. في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون».  

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