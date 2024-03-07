الأنبا ميخائيل أسقفا لإيبارشية حلوان والمعصرة بعد وفاة الأنبا بيسنتي

أعلنت لجنة المواطنة لايبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها التابعة للمجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تجليس الأنبا ميخائيل، مسؤول الكلية اللإكليريكية، وكان أسقف عام لمنطقة حدائق القبة أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها.

الأنبا ميخائيل أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة

وأوضحت أنَّه من المقرر أن تتمّ احتفالية التكريس الأنبا ميخائيل أسقفاً لإيبارشية حلوان والمعصرة بعد أربعين الأنبا بيسنتي أسقف حلوان والمعصرة المتنيح، والذي توفي يوم مساء الأحد الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب 83 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من 53 سنة منها 38 أسقفًا.

وفي سياق متصل، كان الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والمفوض من قِبل قداسة البابا تواضروس الثاني بتدبير الإيبارشية لحين اختيار أسقف لها، قد اجتمع مع كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، قبل عدة أيام، واستقر رأي مجمع الكهنة على ضرورة الإسراع باختيار أب أسقف لرعاية الإيبارشية لتستقر أحوالها الرعوية واستكمال مسيرة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيسنتي.

كما فوض ⁠مجمع كهنة الإيبارشية قداسة البابا تواضروس الثاني في عملية اختيار الأب الأسقف الجديد للإيبارشية سواء من الآباء الرهبان أو الآباء الأساقفة العموم.

رسامة أساقفة جدد

من المقرر أنَّ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني رسامات الأساقفة الجدد خلفًا للأساقفة الراحلين يومي 9 و10 مارس 2024 بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة وذلك لإيبارشيات نجع حمادي وجنوب المانيا والمنصورة وشمال فرنسا.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شهدت خلال الفترة الماضية رحيل عددٍ من أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية وهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا داود أسقف المنصورة والأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.