«الداخلية» توجه قوافل إنسانية وطبية لعدد من المحافظات

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار مواصلة وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد - معك في كل مكان» تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من «قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات».

ونسق قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل «طبية - إنسانية».. استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – الفيوم – الدقهلية – بني سويف – المنوفية - المنيا – الغربية – قنا – الأقصر- الشرقية – أسيوط - مطروح»، لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

وتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تمت زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتلبية مطالب والتماسات المواطنين، ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.