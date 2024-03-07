القبض على بائع وزميله بتهمة التعدي بالضرب على سيدتين في الغربية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدتين بالضرب بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد السيدتين المشار إليهما، وتبين أنهما «بائعتان لعب أطفال وخردوات»، وبسؤالهما قررا بتضررهما من قيام «بائع لعب أطفال وخردوات "له معلومات جنائية" وشقيقه» بالتعدي عليهما، بالسب وممارسة أعمال البلطجة بمحيط عملهما بدائرة القسم لخلافات بينهم حول أماكن افتراش لعب الأطفال والخردوات، وأنهما لم يُحررا ثمة محاضر في هذا الشأن.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض «مطواة»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.