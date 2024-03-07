«أوقاف المنوفية»: أكثر من 7 آلاف مسجد مستعدين لاستقبال شهر رمضان 

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، استعداد جميع مساجد المدن والمراكز والقرى، لاستقبال شهر رمضان المبارك خلال الأيام القليلة المقبلة، مع رفع حالة التأهب في جميع المساجد، للعمل على فرش وتنظيف وصيانة الأعطال الكهربائية قبل حلول الشهر الكريم.

استعدادات مساجد المنوفية

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، على استعداد أكثر من 7 آلاف مسجد على مستوى المحافظة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف «قبيصي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المساجد المرشحة للاعتكاف خلال شهر رمضان عددها 337 مسجدا بمختلف الإدارات الفرعية على مستوى محافظة المنوفية، بالإضافة إلى 445 معدة لصلاة العيد في المدن والقرى عقب انتهاء الشهر الكريم.

الدروس الدينية في شهر رمضان

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن هناك دروسا يومية في المساجد يقوم بإلقائها جميع الأئمة عقب صلاة العصر وصلاة التراويح يوميا، بالإضافة إلى خاطرة التراويح والفجر في وقت 5 دقايق تقريبا، في حالة رغبة إمام المسجد.