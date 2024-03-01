خريطة افتتاحات المساجد في 15 محافظة اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف 41 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 38 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في 15 محافظة هي «الدقهلية، وبني سويف، وكفر الشيخ، وأسوان، وأسيوط، والفيوم، وقنا، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، والشرقية، والمنيا، والجيزة، والإسماعيلية، والبحر الأحمر».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد النور بقرية طنامل بمركز أجا، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد الفتح بعزبة أبو النور بقرية هرم ميدوم بمركز الواسطي، ومسجد عمر بن الخطاب بالقليعة بقرية تلت بمركز الفشن، والمسجد الشرقي بعزبة الزيني بقرية الجفادون بمركز الفشن، ومسجد العرب بقرية هلية بمركز ببا، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد يوسف البهلول بمركز بلطيم، ومسجد القبلي بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم، وفي محافظة أسوان يجري افتتاح مسجد سيدي علي زين العابدين بقرية البندر الفارسية بمركز إدفو ومسجد أبو بكر الصديق بقرية خفية العتمور بحري بمركز كوم أمبو.

وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد الحرمين بقرية المطاوعة بمركز ديروط، ومسجد عبد الرحيم عبد الجابر بقرية القصير بمركز القوصية، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الهادي بقرية عمدية المظاطلي بمركز طامية، ومسجد المليجي بقرية الشيخ فضل بمركز الفيوم، ومسجد آل عمران بقرية دفنو بمركز إطسا، ومسجد الرحمن بمركز طامية، ومسجد الفوز بالجنة بقرية شكشوك بمركز أبشواي، ومسجد الشيخ ساير بالبياضة بقرية سيلا بمركز الفيوم، وفي محافظة قنا يجري افتتاح مسجد الشيخ علي بن جالية بقرية المراشدة بمركز الوقف، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الأهالي بالكبير بقرية حصة آبار بمركز بسيون، ومسجد نور الإيمان بقرية دماط بمركز قطور.

خريطة افتتاح المساجد في القليوبية

وفي محافظة القليوبية يجري افتتاح مسجد عزبة إسماعيل بقرية ميت كنانة بمركز طوخ، والمسجد الكبير بقرية المريج بمركز شبين القناطر، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية الجيزة بالكريون بمركز كفر الدوار، والمسجد الكبير بقرية ربع شنديد بمركز إيتاي البارود، ومسجد منفي لابد بقرية رزافة بمركز الدلنجات، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد دويدار بقرية الحصوة بمركز أبو كبير، ومسجد الرحمة بعزبة الزيتة بمركز الزقازيق، ومسجد النور بقرية تلبانة بمركز منيا القمح، ومسجد البحاروة بقرية سماكين الغرب بمركز الحسينية.

افتتاح المساجد في المنيا

وفي محافظة المنيا يجري افتتاح مسجد مبارك بعزبة محمد ربيع بقرية صفط الخمار بمركز المنيا، ومسجد الرحمن بقرية القرايشة الغربية بمركز المنيا، ومسجد العارفين بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، ومسجد البرادعة بقرية بني سعيد بمركز أبو قرقاص، ومسجد الوسطاني بقرية بني سعيد بمركز أبو قرقاص، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد أبو سريع بقرية الصالحية بمركز أطفيح، ومسجد حافظ عابدين بقرية برك الخيام بمركز كرداسة، ومسجد أبو طالب بقرية بهبيت بمركز العياط، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد الحكيم بعزبة منصور بمركز التل الكبير.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة البحر الأحمر يجري افتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة القصير، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد أبو دومة بقرية الجملة بمركز العياط، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الرحمة بعزبة السرو بقرية بني عامر بمركز الزقازيق.

افتتاح 654 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 654 مسجدًا منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و139 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 1 مارس 2024، 11 ألفًا و676 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 6 مليارًا و266 مليون جنيه.