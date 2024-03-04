موعد أول صلاة تراويح في رمضان 2024.. المساجد تستعد لاستقبال الشهر الكريم

صلاة التراويح من أعظم العبادات في شهر رمضان، ولها فضائل عظيمة، منها مغفرة الذنوب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»، وصلاة التراويح من النوافل التي تُضاعف فيها الحسنات، فركعة في رمضان تعادل ألف ركعة وخلال الأيام المقبلة يستعد عدد كبير من المسلمين لأداء أول صلاة تراويح.

موعد أول صلاة تراويح

ويمكننا معرفة موعد أول صلاة تراويح، بالعودة إلى الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، والذي حدد موعد شهر رمضان 2024 وعدد أيامه، إذا يأتي هذا العام كاملا 30 يومًا، على أن يكون أول يوم في رمضان 2024 فلكيا، هو يوم الاثنين 11 مارس 2024، وبالتالي تصبح أول صلاة تراويح بعد صلاة عشاء يوم الأحد الموافق 10 مارس المقبل.

صلاة التراويح من النوافل

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن الإكثار من النوافل سبب لمحبة الله تعالى؛ فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ربِّ العزة، أنه قال: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»، ومن هذه النوافل والسنن التي رغَّب سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاتها والمحافظة عليها، صلاةُ التراويح في شهر رمضان المبارك، وهي سنةٌ مؤكدة للرجال والنساء، وقد سنَّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

موعد صلاة التراويح

وبالتزامن مع أول صلاة تراويح أشارت دار الافتاء إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن وقت صلاة التراويح من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ لنقل الخلف عن السلف، ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيه، وهم الصلاة بعد العشاء قبل الوتر؛ ولأنها سنة بعد العشاء فكان وقتها قبل الوتر، ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء فجمهور الفقهاء على أنها لا تجزئ عن التراويح، وتكون نافلة عند المالكية.

وعلَّل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها كسنة العشاء، وقالوا إن التراويح تصلى بعد صلاة العشاء وبعد سنتها؛ قال المجد: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن وقت العشاء المختار، فكان إتباعها لها أولى.